Überschwemmungen in Rheinbach und Swisttal Die aktuelle Hochwasserlage an der Swist im Überblick

Gewitter und Unwetter haben am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag insbesondere Einsatzkräfte im Kreis Ahrweiler und im Rhein-Sieg-Kreis in Atem gehalten. Zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor starken Gewittern der Stufen zwei bis drei (von insgesamt vier) in Bonn und der Region gewarnt. Der DWD hatte Hagel und Starkregen bis zu 25 Liter pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit vorhergesagt. Für den Rhein-Sieg-Kreis, Bonn und den Kreis Ahrweiler gab die Warnapp Nina zudem eine Warnung vor Hochwasser heraus. Am Freitagmorgen bestand die Warnung noch für Rheinbach, Swisttal und Meckenheim. In Bonn habe es keine wetterbedingten Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen.