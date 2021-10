Rodderfeld nach der Flut : Rheinbacher Bürger forcieren Hochwasserschutz

Begutachten den vergitterten Durchlass, der in der Flutnacht zu einem Rückstau führte (v.l.n.r.): Rainer Verspai, Peter Bohrer und Alfred Klees. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Eine Bürgerinitiative setzt sich für effektive Schutzmaßnahmen im Rheinbacher Wohngebiet Rodderfeld ein. Gemeinsam mit der Stadt wollen sie nach Lösungen suchen. Ein passender Bürgerantrag dazu kommt am 25. Oktober auf den Tisch.

Von außen betrachtet, wirken die Häuser im Rodderfeld so, als habe ihnen die Flutkatastrophe vom 14. Juli nichts anhaben können. Weit gefehlt, denn das Wohngebiet war schwer getroffen. Bei einigen waren nur die Keller vollgelaufen. Bei anderen hatte das Wasser zudem das Erdgeschoss überflutet.

Horst Adams ist einer von ihnen. Das Wasser stand rund 60 Zentimeter hoch in seinem Erdgeschoss, entsprechend ist die Zerstörung von Hab und Gut. Der Estrich in Keller und Erdgeschoss musste komplett herausgestemmt werden. Zurzeit haben die Schreiner im Erdgeschoss ihre Arbeiten aufgenommen. Andere Häuser sind noch nicht wieder bewohnbar, wie die Vertreter der Interessengruppe „Hochwasserschutz im Rodderfeld“, Peter Bohrer, Alfred Klees und Rainer Verspai, vor Ort erklärten. Mit den anderen betroffenen Bewohnern sind sie sich einig: die entstandenen Schäden wären zweifellos nicht in Gänze vermeidbar gewesen. Aber mit Blick auf den Klimawandel werden sich Starkregenereignisse solchen Ausmaßes wiederholen und deshalb gelte es, Vorsorge zu treffen. Mit geeigneten Maßnahmen wäre dies auch möglich.

Entlastungsmaßnahmen sollen greifen

Um die Dinge voranzutreiben, hat die Bürgergruppe, zu der auch Christoph Bartscher, Micha Wipper, Wolfgang Schwarz, Frank Gröschl und Norbert Weiß gehören, einen Bürgerantrag zum verbesserten Hochwasserschutz des Wohnviertels initiiert, der von mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohnern unterstützt wird. Sie beantragen im Einzelnen: die Aufarbeitung der Ereignisse vom 14. Juli durch die Stadt und dass die Hintergründe und Rahmenbedingungen, die zu den Überflutungen geführt haben, den Einwohnern des Rodderfelds vorgestellt werden. Zudem soll kurzfristig ein Engpass der Entwässerung in Höhe von Hausnummer 82 am Euskirchener Weg, an der Unterführung des Bahndamms beseitigt werden. Geeignete Maßnahmen zur Entlastung sollen sicherstellen, dass Oberflächenwasser des Rotterbachs einschließlich des Einzugsgebietes nicht in das Wohngebiet Rodderfeld einfließt. Zugleich sollen aber die Abflussmöglichkeiten für dennoch einfließendes Oberflächenwasser verbessert werden.

Etwa 70 Zentimeter hoch stand das Wasser während der Flut am Haus von Horst Adams in Rheinbach. Eine Interessengruppe will das Hochwasserschutzkonzept vor Ort verbessern.

Die Bürgergruppe stehe zur Problematik im konstruktiven Austausch mit der Stadt, wie sie betonen. Denn die Erarbeitung von Lösungen gehe eben nur gemeinsam. So habe es bereits mehrere Gespräche und Ortsbegehungen mit den Verantwortlichen gegeben, mit Bürgermeister Ludger Banken ebenso wie mit Stadtförster Sebastian Tölle und Torsten Bölinger, Fachgebietsleiter Baubetriebshof und Tiefbau/Infrastruktur.

Flutstrom aus verschiedenen Richtungen

Bestandteil sei dabei auch die Begehung des Rotterbachs in seinem gesamten Verlauf bis zur Quelle im Hackensiefen gewesen. Im Wohngebiet fließt der Bach unter insgesamt sieben Brücken hindurch. Deren Durchlass sei zu eng dimensioniert und bei der Flutkatastrophe sei verstärkend noch die Verstopfung durch Unrat hinzugekommen. Am 14. Juli kam das Wasser zudem nicht nur aus dem über die Ufer getretenen Bach im Wohngebiet selbst, sondern gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen, haben die Rodderfeld-Bewohner festgestellt. Die Flut kam über die Äcker am Schornbusch und die Monikastraße in die Hirschmannstraße sowie weiter in alle Wohnstraßen. Gleichzeitig strömte das Wasser auch zurück aus Richtung des Bahndamms.

Vor Ort zeigten sie dem GA den kritischen Punkt: der Rotterbach macht am Bahndamm einen rechtwinkligen Knick und ist dort mit einem Gitter versehen. „An dem Gitter hat sich alles angesammelt, Äste, Sträucher und Unrat. Wir haben über zwei Stunden versucht, das Gitter freizuhalten – vergeblich“, erinnern sie sich. „Gegen 17.30 Uhr haben wir dann gemerkt: Es hat keinen Zweck, wir gehen unter.“ Schlammspuren an einem Pfosten zeigen noch, dass das Wasser an der Stelle des Bachknickes etwa 70 Zentimeter hoch in der Straße stand. Diese Höhe hatte das Wasser auch im Erdgeschoss des Wohnhauses von Peter Bohrer erreicht. „Damit hatten wir nicht gerechnet, denn dieses Haus steht am weitesten vom Bach weg“, war er sich mit Verspai und Klees einig. Ihr Rückschluss: „Höhe und Fließrichtung waren entscheidend. Wer im Weg stand, hatte das Problem.“