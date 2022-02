Hochwasserschutz Rheinbach : Keine Biberdeiche im Rheinbacher Stadtwald

Rheinbach Ideen der Rheinbacher Bürgen sollen für ein Schutzkonzept geprüft werden. „Bauen wie die Biber“ ist jedoch nicht erlaubt

Die verheerende Flutkatastrophe im vergangenen Juli hat die Menschen in der Region für das Thema Hochwasser noch einmal sensibilisiert. Das zeigte sich auch in der Sitzung des Rheinbacher Ausschusses für Umwelt und Mobiliät. Gleich vier unterschiedliche Bürgeranträge mit Maßnahmen gegen Hochwasser lagen vor. Drei davon wurden insoweit positiv beschlossen, als sie für das zu erstellende Hochwasser- und Starkregenschutzkonzept für Rheinbach geprüft werden.

Zu den angenommenen Vorschlägen gehörte auch der Wunsch nach mehr Beratung für Bürger in Sachen Hochwasser- und Starkregenschutz. Passend dazu war bereits das Hochwasser-Infomobil des HochwasserKompetenzCentrums e.V. an drei Tagen in den besonders betroffenen Orten. In diesem Frühjahr sind weitere Beratungen in südlichen Ortslagen vorgesehen.