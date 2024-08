Umstrittenes Projekt Hotel im Freizeitpark? Rheinbacher Politik reagiert skeptisch

Rheinbach · Ein Wellnesshotel im Freizeitpark – dieser Vorschlag erhitzt in Rheinbach die Gemüter, auch in der Politik. Nur in einem Punkt scheinen sich alle Fraktionen im Stadtrat einig zu sein. Und: Steckt das Monte Mare dahinter?

23.08.2024 , 15:00 Uhr

Die Minigolfanlage mit Café im Freizeitpark ist ein beliebtes Ausflugsziel. Im Fall eines Hotelneubaus soll der Investor für Ersatz sorgen – was genau das heißt, ist derzeit unklar. Foto: Petra Reuter