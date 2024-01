Tempo 30 in Oberdrees So teuer kann Rasen auf der B266 werden

Grundsätzlich gilt: Nie schneller fahren als erlaubt. Wenn – wie in Oberdrees – sich eine Vorschrift ändert, sollte man zudem aufpassen, nicht in den „alten Trott“ zu verfallen. Wer mit den bisher erlaubten 50 km/h durch den Ort fährt, muss laut ADAC-Bußgeldrechner mit einem Bußgeld von 70 Euro zuzüglich Gebühren rechnen. Wer es vorher schon nicht so genau nahm und meinte, innerorts auch 60 Fahren zu müssen, hätte bislang ein Bußgeld von 30 Euro zahlen müssen. Da nun Tempo 30 gilt, wären in diesem Fall 180 Euro fällig, dazu kommen ein Punkt und gegebenenfalls ein Monat Fahrverbot.