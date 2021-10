Historisches Gebäude in Rheinbach-Oberdrees : Denkmalgeschützer Fachwerkhof verfällt seit Jahren

Historisches Gebäude in Rheinbach-Oberdrees

Nicht mehr gut in Schuss: Der Willkens-Hof in Oberdrees. Foto: Axel Vogel

Rheinbach-Oberdrees Seit Jahren verfällt der Hof Willkens in Oberdrees – und der Besitzer ist sich mit den Denkmalschützern nicht einig, was mit der historischen Anlage passieren soll.

Es ist kaum zu übersehen: das historische Fachwerkgehöft an der Ecke Bundesstraße 266/Oberdreeser Straße im gleichnamigen Rheinbacher Stadtteil. Das Haus ist imposant, allerdings in einem jämmerlichen Zustand. Das Dach der Scheune ist zur Hälfte zusammengefallen, das ehemalige Wohngebäude verlassen.

Die Stufen zum Eingang sind mit Pflanzen bewachsen. Monatelang stand ein Gerüst hin zur Bundesstraße entlang der Fachwerkscheune, deren Dach teilweise fehlt. Das Gerüst war irgendwann wieder verschwunden, das marode Dach aber immer noch offen wie zuvor. Und an diesem Zustand wird sich vorerst wohl auch nichts ändern.

GA beim „Hausbesuch“ in Rhöndorf

GA beim „Hausbesuch“ in Rhöndorf : Wie eine Familie ein 300 Jahre altes Fachwerkhaus restaurierte

Fachwerkhaus in Bad Honnef birgt große Überraschung

Historisches Gebäude mit eigenem Heiligenhäuschen : Fachwerkhaus in Bad Honnef birgt große Überraschung

Kurs nach der Flut in Dernau

Kurs nach der Flut in Dernau : Laien können Fachwerkhäuser selbst wieder mit aufbauen

Dach und Holzkonstruktion können nicht mehr instand gesetzt werden

In einem solchen Fall hätten die von den Behörden angeordneten Maßnahmen das Ziel, die verbleibende Substanz zu schützen, konkret die Außenwände. Dies ist auch erfolgt, mittels einer Plane, die temporär aufgespannt wurde. Anfang 2021 wurde dann laut LVR festgestellt, dass die Plane zwischenzeitlich keinen Schutz mehr bot. Der Eigentümer sei per Anhörung erneut aufgefordert worden, ein Dach anzubringen, hieß es weiter,

Der Hof stammt aus dem frühen 18. Jahrhundert

Der Hof ein Haus mit Geschichte. Auf der Denkmalliste der Stadt Rheinbach trägt das große winkelförmig angelegte Fachwerkgehöft mit Wohngebäude die Denkmalnummer 132. Der Oberdreeser Ortsvorsteher und Ratsherr Kurt Brozio hatte im Jahr 2015 alle Denkmäler in der 1300 Einwohner zählenden Ortschaft zusammengetragen und die jeweils denkmalwerten Details aufgelistet, die dann auf Denkmaltafeln an den verschiedenen Objekten angebracht wurden.

Weiter wird das Gebäude folgendermaßen beschrieben: „An dem leicht vorragenden Obergeschoss sind auf der Traufseite die mächtigen Kopfbalken unter der Traufe auffallend. Diese wurden insgesamt in jüngerer Zeit ,rauh‘ verputzt; die Fenstereinschnitte mit Holzrahmung stammen aus dem späten 19. Jahrhundert; das Dach ist krüppelwalmgedeckt; der nach Süden im rechten Winkel anschließende zweigeschossige überbaute Torbau (Anbau) ist im Obergeschoss leicht vorkragend. Kleinere Fenster wurden mit einer Holzrahmung versehen. Zwischen den Obergeschossfenstern befinden sich ebenfalls Kopfbalken.“

Durch die Flut nahm das Gebäude weiteren Schaden

Wie der aktuelle Eigentümer Josef Willkens dem GA sagte, wohne er vorübergehend nicht in dem Fachwerkgehöft. Die Flut habe zudem weitere Schäden verursacht. Er habe versucht, zu retten, was zu retten war, aber das Fachwerk habe sich voll Wasser gesogen. Das Dach wolle er in nächster Zeit „in irgendeiner Weise abdecken, damit die Substanz nicht noch mehr kaputt geht“.