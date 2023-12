Haushalt Rheinbach Warum in Rheinbach die Steuern stabil bleiben

Carsten Evert nahm in seiner Haushaltsrede Schulnoten zur Hilfe, als er dem Rheinbacher Stadtrat die Finanzplanung von 2024 bis 2027 vorstellte. Evert, Leiter Steuerung und Controlling in der Verwaltung, nimmt derzeit kommissarisch die Aufgaben des Kämmerers wahr, bis die Stelle im Februar wieder besetzt ist. Der Stadtrat wird in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr über Everts Entwurf abstimmen und eventuell noch Änderungen an dem dicken Katalog vornehmen, in dem die geplanten Einnahmen und Ausgaben der Stadt dargestellt sind.