Italienische Küche Pizza Beethoven frisch aus dem Ofen

Das Restaurant

Mit dem „Tuscolo“ in Rheinbach hat die sechste Filiale des Italieners in der Region eröffnet. Nachdem das Stammhaus 1973 Am Frankenbad in Bonn aufmachte, folgten Restaurants am Münsterblick in Bonn, in Siegburg, Troisdorf, Köln und jetzt auch Rheinbach. Die Speisekarte ist auch in Rheinbach die bekannte der anderen Filialen und bietet Pizza, Pasta, Salate, Antipasti und Desserts. Zum Mittagstisch gibt es eine gekürzte Karte, zudem im Wechsel von wenigen Wochen die Tagesempfehlungen. Das „Tuscolo“ in Rheinbach ist täglich bis 23.30 Uhr geöffnet. Von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr ist Mittagstisch. Mehr Infos unter www.tuscolo.de oder direkt im Restaurant am Wilhelmsplatz 5 in Rheinbach, 02226/8098610. dch