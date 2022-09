Bestattung : In Rheinbach-Neukirchen sind wieder Urnengräber frei

Rheinbach-Neukirchen Eigentlich sollten keine weiteren Urnenstelen mehr errichtet werden, auf das Bestreben der Ortsvorsteherin hin ist in Neukirchen aber zusätzlicher Platz geschaffen worden.

Zwei neue Urnenstelen auf dem Friedhof im Rheinbacher Ortsteil Neukirchen sorgen dafür, dass Angehörige die Asche ihrer Verstorbenen vor Ort wieder in Stelen bestatten können. Ab sofort können die Verträge zum Kauf eines Urnengrabes abgeschlossen werden. Das ist möglich geworden, weil Ratsherr Kalle Kerstholt 2020 einen Antrag an den Rat der Stadt Rheinbach gestellt hatte, diese Bestattungsform auch weiterhin in den Ortschaften anzubieten. Vorgesehen war das zunächst eigentlich nicht: Ein alter Ratsbeschluss besagte, dass keine weiteren Urnenstelen in den Ortschaften aufgestellt werden sollten. Ortsvorsteherin Monika Kerstholt freut sich, diesen Punkt von ihrer Liste der aus ihrer Sicht nötigen Maßnahmen abhaken zu können.