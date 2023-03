Zustand des Stromnetzes Sind in Rheinbach auch große Photovoltaikanlagen möglich?

Ausschlaggebend im Bauausschuss war im Oktober 2022 die Planung des Rheinbacher Investors Peter Giesers, der seine Sportanlage am Schornbuschweg erweitern will. Dabei sollen zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Ab 35 Parkplätzen ist mittlerweile der Bau einer PV-Anlage verpflichtend. Eine Regelung, von der im Einzelfall abgewichen werden kann – wofür sich die Ausschussmitglieder in diesem Fall entschieden hatten.