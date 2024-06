Ladenschluss und Feiertagsöffnung Inhaber befürchtet zweierlei Maß für Automatenshops in Rheinbach

Ob Kaugummi, Zigaretten oder sogar Päckchen, bei denen man gar nicht weiß, was drin ist: Automaten bieten Waren unterschiedlichster Art an. Die Maschinen stehen dabei geduldig und rund um die Uhr zum Einkauf bereit. Das Konzept gibt es seit Jahrzehnten. Neuer erscheinen die Automaten-Shops, die es unterdessen auch in Rheinbach gibt: kleine Ladenlokale, in denen mehrere Automaten unterschiedlicher Art stehen. Personal nicht nötig. Aber wie verhält es sich dann mit den Öffnungszeiten? Da gibt es nicht nur Unterschiede zwischen den Kommunen, wie zuletzt zwischen Bonn und Köln. In Rheinbach sind nicht einmal alle Shops da gleich, wie ein Inhaber kritisiert.