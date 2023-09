Sanierungen nach der Flut Interimsbau für die Flerzheimer Grundschule wird rund eine Millionen Euro teurer

Mehrzweckhalle und Platz für Schüler

Nach der Flutkatastrophe hat die Stadt Rheinbach in einer Machbarkeitsstudie ermitteln lassen, ob sich eine Sanierung der betroffenen Turnhalle und der Grundschule in Flerzheim rechnet. Das ist, so die Ergebnisse, aber nicht der Fall. Zudem ist die bestehende Grundschule zu klein für ein zukunftsfähiges Schulgebäude. Selbst wenn das nahe Gelände der ehemaligen Feuerwehrhäuser dazugenommen würden, könnte am alten Standort kein entsprechend dimensioniertes Schulgebäude entstehen. Daher fiel die Entscheidung für einen Neubau auf einem derzeit freien Feld am Fliesweg. Neben der Schule soll dort auch eine Mehrzweckhalle entstehen, die nicht nur für den Sport, sondern auch für die Dorfgemeinschaft zu Verfügung steht. Günstig wird das nicht, in der Studie war die Reden von rund 15,6 Millionen. Dazu kommen die Baukosten für die Interimsschule und die Kosten für den Abriss des bestehenden Schulgebäudes.