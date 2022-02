Internet in Rheinbach : Erste Maßnahmen zum Glasfaser-Ausbau in Rheinbach beginnen noch dieses Jahr

Erste Maßnahmen zum Glasfaser-Ausbau in Rheinbach beginnen noch dieses Jahr

Internet in Rheinbach

Rheinbach Die Stadt geht den nächsten Schritt für eine bessere Internetqualität. Zusammen mit dem Partner bn:t aus Bonn sollen bereits im zweiten Quartal 2022 die ersten Baumaßnahmen zum Ausbau der Glasfaseranschlüsse in Flerzheim, Irlenbusch, Merzbach und Neukirchen beginnen.

Bürgermeister Ludger Banken und Thomas Spitz als Projektleiter aus der Verwaltung präsentierten im Rathaus den nächsten Schritt für eine bessere Internetqualität. Gemeinsam mit dem Partner bn:t aus Bonn sollen bereits im zweiten Quartal 2022 die ersten Baumaßnahmen zum Ausbau der Glasfaseranschlüsse in Flerzheim, Irlenbusch, Merzbach und Neukirchen beginnen, wenn die erforderliche Anmeldequote von 40 Prozent aller Haushalte in den einzelnen Ortschaften erfüllt wird.

„In dieser Vorvermarktungsphase arbeiten wir mit einem kleinen Vertrauensbonus für die Neukunden. Diesen können wir später in der Bauphase dann aber nicht mehr anbieten“, erklärt Pantios die aktuelle Kampagne. „Wenn es uns die Corona-Bestimmungen ermöglichen, dann werden wir im März und April auch noch Informationsveranstaltungen in den einzelnen Ortschaften durchführen.“

Während die Anbindung in Flerzheim über den derzeitigen Breitbandausbau im Nachbarort Lüftelberg erfolgen wird (der GA berichtete am 8. Februar), kann für die Erweiterung des Rheinbacher Glasfasernetzes nach Merzbach ein bereits bestehendes Leerrohr genutzt werden. Dazu erläutert Carsten Hartmann als Leiter der Planungen für die Tiefbauarbeiten beim Bonner Unternehmen: „Wir versuchen uns immer schon bei bereits geplanten Bauarbeiten, wie zum Beispiel aktuell die Erneuerung des Gasnetzes in Swisttal-Ollheim durch die e-Regio, mit unseren Maßnahmen einzuklinken, denn dadurch wird es für alle Beteiligten günstiger.“