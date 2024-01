Restaurants in Rheinbach und Swisttal Ein Stück Italien im Linksrheinischen

Egal ob Pizza oder Pasta – italienisches Essen ist bei nahezu jedem beliebt. Schließlich sind die Varianten der Zubereitung so vielfältig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Doch auch wenn Urlaubsstimmung bei der mediterranen Küche aufkommt, bis nach Italien muss man nicht. Denn auch in Voreifel und Vorgebirge schmecken Pizza, Pasta und Co.: