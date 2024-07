Jahrestag der Flutkatastrophe Rheinbach würdigt die Opfer in bedächtiger Stille

Für viele Betroffene fühlt es sich sicher so an, als sei es erst gestern gewesen, dass gewaltige Wassermassen über weite Teile von Swisttal und Rheinbach Leid und Zerstörung brachten. Doch der Tag der Flutkatastrophe jährte sich am Sonntag bereits zum dritten Mal. Für die Kommunen ist dieser traurige Jahrestag Anlass, um an die Opfer der Flut zu denken. Auch die Betroffenen nahmen bewusst an Gedenkveranstaltungen teil.