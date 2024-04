Glitzer und Glanz seit 300 Jahren Rheinbacher Unternehmen belieferte schon Könige und Kaiser

Was macht die Faszination von Kristallleuchtern aus? Es ist schwer zu fassen. Aber in ihnen vereint Handwerkskunst kaltes Metall, schlichtes Glas und Licht zu einem Anblick, der sich mit jedem Blinzeln verändert. Kleine Regenbögen an den Kanten der Glaselemente tanzen mit Lichtreflexen auf goldenen und silbernen Bauteilen. Es sind nicht nur Lampen, es ist oftmals Ausdruck für Luxus – ob metergroß in prunkvollen Hallen oder als Hingucker über einem schlichten Esstisch.