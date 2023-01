Klassik-Konzert : Auf den Spuren von „Beethovens Töchtern“

Bonn/Rheinbach Die aus Rheinbach stammende Geigerin Judith Stapf gastiert mit einem preisgekrönten Klaviertrio in Bonn.

Sie ist inzwischen längst über die Grenzen ihrer Heimat hinaus bekannt, die aus Rheinbach stammende Geigerin Judith Stapf. Mit ihrem Trio Orelon feierte sie gerade in den vergangenen Jahren große Erfolge – und ist doch zum großen Glück in ihrer Heimat immer wieder zu hören. „Dass wir uns als Klaviertrio 2018 in dieser Konstellation gefunden haben, war ein großes Glück und ein überaus schöner Zufall“, so Stapf im Gespräch mit dem GA. Nach ihrem Studium am Pre-College Cologne und schließlich dem Bachelor-Abschluss an der HfMT Köln führte ihr Weg sie nach Berlin, an die Barenboim-Said-Akademie. Dort brachte ein Freund sie mit dem Pianisten Marco Sanna zusammen – zwei Mitglieder des Trio Orelon hatten sich schon mal gefunden.