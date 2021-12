Jugendarbeit in Rheinbach : Die Pfadfinder teilen ihre Räume

Das Jugendzentrum Live St. Martin in Rheinbach kann wegen der Flutschäden nicht genutzt werden. Daher findet die evangelische und katholische Jugendarbeit derzeit bei den Pfadfindern an der Mozartstraße 10 (Foto) statt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Zwei von vier Jugendzetren in Rheinbach sind von der Flut beschädigt. Aber die Pfadfinder bieten Hilfe an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gerda Saxler-Schmidt

Bunte Stifte, buntes Papier und Karton, Klebstoff, Farben und Scheren auf dem Tisch zeugen von fleißiger „Weihnachtswerkstatt“. Viele bunte Karten sind schon fertig: Aufklappkarten mit einem weißen Schneemann oder Karten mit einem bunten Weihnachtspäckchen auf dem Cover. Auch Papiersterne sind schon entstanden.

„Weihnachtskarten basteln“ steht auf dem Adventszeit-Programm der beiden kirchlichen Rheinbacher Kinder- und Jugendzentren Live St. Martin und Juze Evangelisches Jugendzentrum. Beide zusammen sind jetzt das „JuLi“ und haben vorerst eine Heimat im Pfadfinderhaus der Gau Tomberger Schar in der Mozartstraße. Die Pfadis haben die beiden kirchlichen Jugendzentren aufgenommen, nachdem deren angestammte Einrichtungen an der Bachstraße und an der Brahmsstraße durch die Flutkatastrophe massiv zerstört worden waren und nicht vor Sommer nächsten Jahres wieder nutzbar sein werden.

Die Pfadfinder Neue Gruppen in Rheinbach und Meckenheim Die Weltorganisation der Pfadfinderbewegung hat knapp 60 Millionen Mitglieder weltweit. Zu ihnen gehört der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, dem die Erziehung zu Toleranz und Demokratiefähigkeit, Schutz von Natur und Umwelt, die Orientierung am Evangelium, Internationalität, aber auch Spaß am Abenteuer, Fahrt und Lager wichtig ist. Die Stämme „Pfalzgraf Ezzo“ (Rheinbach) und „Herigar“ (Meckenheim) bestehen seit 1975 beziehungsweise 1982. Die regionale Gruppierung ist der „Gau Tomberger Schar“ mit vier Pfadfinderstämmen. Der Verband hat in Rheinbach und Meckenheim neue Gruppen gegründet und nimmt gerne Kinder von acht bis zehn Jahren auf. Info: vcp-gts.de. sax

Anlaufpunkt für Kinder

„Wir hatten uns gemeinsam auf die Suche gemacht. Jetzt sind wir sehr dankbar, dass für die Jugendlichen wieder etwas geöffnet ist“, sagte Julia Hoffmann, Jugendpflegerin der Stadt Rheinbach. „Wir merken, dass die Kinder den Anlaufpunkt brauchen, um auch einfach mal wieder etwas Unbeschwertheit zu erleben.“ Es sei wichtig für die Kinder und Jugendlichen, wieder zu dieser festen sicheren Anlaufstelle kommen zu können, stellte auch der pädagogische Leiter des Live St. Martin, Sven Kraywinkel, fest: „Manche brauchen einfach nur etwas Abwechslung, andere ein Gespräch und ein offenes Ohr.“

Sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit und die Gastfreundschaft der Christlichen Pfadfinderinnen und Pfadfinder sind die beiden Kirchengemeinden. „Durch die neue Bleibe kann für die Jugendlichen weiterhin ein Angebot aufrechterhalten werden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist dies ungeheuer wichtig“, sagte für den Kirchenvorstand der katholischen Kirchengemeinde Gereon Schulte-Beckhausen. „Es ist gut, dass wir uns gerade in schweren Zeiten gemeinsam für die Belange der Jugend einsetzen“, betonte auch der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, Diethard Römheld. „Und wer weiß, was sich daraus noch weiter entwickeln wird.“

Gruppen rücken zusammen

Die Pfadfinder nutzen das städtische Gebäude in der Mozartstraße 10c seit rund 28 Jahren gemeinsam mit dem Narrencorps Blau-Gold (NCR), der NCR das Erdgeschoss, die Pfadis das Obergeschoss. Vier Räume teilen die Pfadis sich jetzt mit den beiden kirchlichen Jugendzentren. „Unsere Gruppenstunden können wir weiter ganz normal machen. Wir rücken einfach etwas zusammen“, waren sich Thingvorstand Gau Tomburger Schar, Clemens Maurer, und Stammesführer Pfalzgraf Ezzo, Paul Cyrys, einig.

Jeden Nachmittag von Montag bis Freitag ist das JuLi in der Mozartstraße 10c jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Es gibt ein Programmangebot wie jetzt in der Adventszeit. Ansonsten läuft auch „immer individuell, was die Kinder so mitbringen und worauf sie Lust haben“, sagte Kraywinkel. Da erhält etwa das eine Kind Unterstützung bei den Hausaufgaben, während andere Kinder sich am Kicker miteinander messen oder die Pädagogen sich mit einem Jugendlichen im Gespräch austauschen. Aufgrund der vier getrennten Räume ist dies und vieles mehr parallel möglich.

Vier Jugendzentren in Rheinbach

In der Rheinbacher Kernstadt gibt es zwei kirchliche Jugendzentren: das LIVE St. Martin der katholischen und das JUZE der evangelischen Kirchengemeinde sowie Treffs in vier Ortschaften, die offene Kinder- und Jugendarbeit, Freizeit- und Feriengestaltung anbieten. Davon sind jedoch nach der Flut derzeit nur Merzbach (Juze, Jugendraum KJI unter der Grundschule) und nach der Weihnachtspause ab Januar wieder Wormersdorf (Live, Wormersdorfer Straße 49, Jugendraum in der Obersakristei) geöffnet.