Jugendzentrum Live in Rheinbach Was Kinder und Jugendliche am meisten beschäftigt

Die Jugend von heute muss sich mit vielen Vorurteilen auseinandersetzen. Statt bei einem Gesellschaftsspiel mit Freunden zusammenzusitzen, sind sie nur noch am Handy. Statt sich ausgewogen über politische Themen zu informieren, erhalten sie ihre Informationen nur von TikTok. Doch was ist dran an diesen Vorurteilen und welche Themen beschäftigen die jungen Menschen wirklich? Antworten zu diesen Fragen gibt es im „Live“-Jugendzentrum der katholischen Kirchengemeinde St. Martin in Rheinbach.