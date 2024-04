Bonnerin und Rheinbacher bei NRW-Vorlesewettbewerb Elfjährige Dana und zwölfjähriger Julian sind eine Runde weiter

Die Schreiber störten sich daran, dass Dana Kopftuch trägt. Das trug sie auch bei ihrem Vortrag in Rheinbach. Es gab aber auch viele positive Reaktionen. Verlage boten ihr Bücher und Gutscheine an. Dana kennt die fremdenfeindlichen Kommentare nicht, denn das Literaturhaus hat die Einträge in Absprache mit Vater Issam Bakr umgehend gelöscht. Die Eltern sind in Ägypten geboren und haben nach dem Studium in Bonn eine Familie gegründet.