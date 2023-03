Gespräch am Wochenende: Kraftfahrerin Juliane Ritter Was es bedeutet, als Frau einen Lkw zu fahren

Ritter: Bei uns in Deutschland definitiv. Es gibt kaum Verständnis von Pkw-Fahrern auf der Straße oder von Bewohnern, deren Straßen wir durchfahren müssen. Dabei wird alles von uns geliefert, was die Menschen später im Supermarkt einkaufen. Dazu steigen die Menschen immer mehr auf den Online-Handel um. Für sie ist es nur ein Klick im Internet. Was aber an Logistik dahinter steckt, und dass wir die Nächte durchfahren müssen, damit ihr Paket am nächsten Tag pünktlich ankommt – das sehen die Menschen nicht.