AC/DC für Sechsjährige Rockband gibt in Rheinbach Konzert für Kinder – wie das bei Familien ankommt

Erfolgreiche Künstler wissen, was bei ihren Fans ankommt. Manchmal gelingt es ihnen, neue Zielgruppen zu erschließen – diesen Schritt ist jetzt die Band „Jack is Back“ in Rheinbach gegangen mit ihrem ersten Konzert speziell für Kinder. Eigentlich ist die Gruppe bekannt für Rock- und Popmusik für Erwachsene. Das neue Angebot im Rahmen der Reihe „Kultur am Hof“ hatte viele Familien neugierig gemacht.