Pflanzaktion für Jungvermählte in Rheinbach Bestes Klima für Bäume und Ehen

Die Aktion „Wäldchen für Jungvermählte“ lässt nicht nur die Liebe der Paare gedeihen, sondern tut offensichtlich auch noch viel für Umwelt- und Klimaschutz: Die erfolgreichen Aufforstungsaktionen in Rheinbach sind auch den unzähligen Paaren der letzten Jahrzehnte zu verdanken. Deren einst kleine Setzlinge haben bereits einige Brachflächen in der Naturschutzzone in stattliche Wälder verwandelten. In diesem Jahr wurde in der Nähe des Wormersdorfer Sportplatzes gepflanzt. Diese Fläche nutzen die Paare seit 2014. Gut 40 von 200 angeschriebenen Ehepaaren folgten der Einladung von Standesbeamtin Martina Kiep . Sie selbst ist bei der Aktion von Anfang an dabei und immer noch begeistert vom Konzept, das die Stadt einst nicht ganz uneigennützig entwickelte. „Die Wahrheit ist, dass unser Förster damals einfach nicht mit Nachpflanzen hinterher kam. Und da es ja diesen Ansatz Haus-Kind-Baum gibt, dachten wir, wir könnten diese schöne Symbolik mit dem Praktischen verbinden“, berichtet Kiep, während sie selbst tatkräftig beim Pflanzen mithilft. Die Aktion kam von Beginn gut an, das zeige die große Resonanz. Nicht zuletzt bei der Standesbeamtin: „Das macht uns selbst auch viel Spaß“, so Kiep, während sie einen Setzling mit Erde bedeckt.