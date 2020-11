Interview : Kamera-Profi unterrichtet an Rheinbacher Glasfachschule

Zur Person

Bernd Siering ist am 28. September 1954 in Bonn geboren. Sein Fachabitur absolvierte er an der Fachoberschule für Gestaltung in Köln. Auch wenn sein Herz an der Bildhauerei hängt, nahm er den Platz für einen Ingenieurstudiengang in Köln an und schloss als Diplom-Fotoingenieur seine Ausbildung ab. Seit 1980 arbeitet er selbstständig als Layouter, Fotograf, Grafiker und Kameramann in aller Welt. 1995 gründete er mit Uwe Agnes die Filmproduktion topas-film. Vor fünf Jahren begann er, parallel als Fachlehrer für Filmpraxis am Rheinbacher Berufskolleg zu arbeiten. Siering lebt in Bad Godesberg.