Brauchtum in Rheinbach : Karneval zwischen Krieg und Krise

Karnevalisten besuchen das Altenzentrum am Römerkanal in Rheinbach. Foto: Stephan Faber

Rhein-Sieg-Kreis In stark abgespeckter Form wegen Krieg und Krise pflegen die Karnevalisten ihr Brauchtum.



Die Karnevalisten der Kernstadt besuchten die Senioren. Vom Altenheim Bonifatius an der Schweitzerstraße ging es über die Tagespflege „Alte Post“ am Bahnhof und das Altenzentrum am Römerkanal zum Marienheim an der Gerbergasse. Überall wurden die Kräfte von den Bewohnern erwartet. Thomas Arenz, Geschäftsführer des Narrencorps „Blau-Gold“ Rheinbach, dazu: „Wir haben die Menschen in den Häusern jetzt zwei Jahre lang nicht mehr gesehen. Es war an der Zeit, in diesen traurigen Tagen etwas Frohsinn vorbeizubringen.“

Und man kommt nicht mit leeren Händen. „Alle fünf Vereine aus dem Festausschuss Rheinbacher Karneval haben für diese Aktion zusammengelegt“, berichtet Jörg Nawrath, Vorstandsvorsitzender des NCR. „Von uns kommt für alle Seniorinnen und Senioren der Flutpin, mit dem Opfer der Hochwasserkatastrophe aus dem letzten Jahr unterstützt werden. Das Malteser Hilfswerk hat noch ein passendes Lebkuchenherz dazu gesponsert.“ Hilfe für den Tag kommt aber auch aus den Niederlanden. Katja und Sascha Mickley aus den Reihen des Narrencorps haben die weite Anreise aus Den Haag, wo sie seit drei Jahren leben und arbeiten, auf sich genommen, um die Aktion vor Ort zu unterstützen.

Die Bewohner freuen sich über den Besuch

Sabine Jacobs, Leiterin der Einrichtung am Römerkanal, war zunächst noch hin- und hergerissen: „Wir haben lange im Team überlegt, ob wir die Aktion heute durchführen, da wir auch Pflegekräfte aus der Ukraine in unserem Haus haben, die derzeit um ihre Familien bangen." Ihre Kollegin Verena Pries-Lemke ergänzt: „Wir haben uns dann aber dafür entschieden, unser Haus für die Karnevalisten zu öffnen, denn Karneval ist auch politisch, vielfältig und bunt.“

Und so scheinen Coronakrise und Krieg in Europa für einen Moment ganz weit weg, als der Musikzug des Narrencorps „Blau-Gold“ von 1966 im Garten des Altenzentrums der Diakonie bei strahlendem Sonnenschein die ersten Takte von „Einmol Prinz zo sin“ anstimmt. Die 93-jährige Agnes Schmitz singt leise mit und sagt später „Das ist das Schönste, was es gibt. Das darf nicht untergehen.“

Kleiner Rathaussturm in Rheinbach

Quasi zu einem „Rathaussturm light“ hatte Bürgermeister Ludger Banken streng begrenzte Delegationen der tragenden Karnevalsvereine auf den Parkplatz vor das Rathaus eingeladen: zur symbolischen Schlüsselübergabe. Aus Sicht von Banken war das der aktuellen politischen Situation angemessen: „Es gibt einen Krieg vor unserer Haustür, und da sind wir jetzt mit unseren Gedanken und Herzen.“

Um so schlimmer seien die Ereignisse, weil man ja gerade in Europa gedacht habe, „dass keine Angriffskriege mehr geführt würden“, betonte Banken vor den Jecken, darunter der Oberdreeser Prinz Dieter I. und seine Prinzessin Conny I. (Schürheck) sowie die Wormersdorfer Prinzessin Melanie I. (Saftig). Kurzum, so Banken weiter: „Das ist eine Stimmung, in der man nicht gerne feiert.“ Warum man es aber trotzdem tun sollte, lag für ihn auf der Hand: „Das Brauchtum ist für viele eine Stütze, die Kraft und Hoffnung gibt.“ Das sei extrem wichtig. Darum wolle man mit der abgesteckten Rathauserstürmung Flagge nach dem Motto zeigten: „Das Brauchtum gibt es noch.“

Ein Zeichen für die Jugend

Genau das ist auch aus Sicht von Willi Hohn, Kommandant der Rheinbacher Stadtsoldaten, das entscheidende Signal. „Gerade für die Jugend müssen wir Karnevalisten jetzt wieder ein Lebenszeichen setzen.“ Schließlich hätte gerade die Kinder- und Jugendabteilung seiner Stadtsoldaten während der Corona-Zeit einen unerwarteten und höchst erfreulichen Zulauf erfahren: „Wir sind von zwölf auf 30 gewachsen.“ Darum hielt sein Verein am Samstag auch an der Tradition fest, die neuen großen und kleinen Mitglieder am Rheinbacher Bahnhof feierlich zu begrüßen.

Mini-Zug durch Morenhoven

Das karnevalistisch Beste unter der politischen Großwetterlage und der Corona-Pandemie machten auch die Jecken aus Morenhoven. Dort begaben sich um 11.11 Uhr die Kindertollitäten Prinzessin Sina, Bäuerin Olivia und Jungfrau Emilia mit einem überschaubaren Gefolge auf einen Mini-Zug durch den Ort.

Foto: Axel Vogel Morenhoven bittet um 11.11 Uhr zum kleinen Zug durch die Gemeinde.

Foto: Axel Vogel Nur kleine Abordnungen der Vereine waren eingeladen zum abgespeckten Rathaussturm von Bürgermeister Ludger Banken (l.), der den Schlüssel an den Oberdreeser Prinzen Dieter I. übergibt.

