Karneval und Corona : Karnevalsfreunde Merzbach-Neukirchen sagen Session ab

Rheinbach Die jüngste in einer langen Reihe von Absagen: Auch die Karnevalsfreunde Merzbach-Neukirchen sagen alle Karnevalsveranstaltungen für die aktuelle Session ab.

Auch die Karnevalsfreunde Merzbach-Neukirchen haben alle Veranstaltungen für den bevorstehenden Karneval abgesagt. „Zum zweiten Mal in Folge heißt es nicht schunkeln, lache, danze. Aber unsere Gesundheit steht an erster Stelle. So hoffen wir auf eine normale Session 2022/23“, heißt es in der Pressemitteilung der Jecken.