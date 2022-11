Hilfskonvoi ins Kriegsgebiet : Rheinbacher bringen zwei Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine

In zerstörte Dörfer im Umland von Charkiw machte sich Alfred Eich (Mitte) mit den Pallotti-Helfern auf, um Hilfsgüter an Bewohner zu verteilen. Repro: Axel Vogel

Rheinbach Raketenangriffe, gespenstische Wohnviertel und leidende Menschen: Auf seiner Fahrt ins ukrainische Kriegsgebiet um Charkiw hat der Konvoi der Katastrophenhilfe Pallotti aus Rheinbach viel Elend gesehen. Besonders eine Großspende wurde vor Ort schon sehnlichst erwartet

Ein Spendenkonvoi der Katastrophenhilfe Pallotti um Alfred Eich ist nach einer sechstägigen Reise wohlbehalten aus dem ostukrainischen Kriegsgebiet von Charkiw zurückgekehrt. Eich sowie die ehrenamtlichen Helfer Andreas Klassen und Jakob Kharkow waren mit zwei Sprintern, beladen mit einem gespendeten Ultraschallgerät und rund zwei Tonnen Hilfsgütern, darunter Winterkleidung und Medikamente, aus Rheinbach aufgebrochen.

Auf die Spenden aus Rheinbach, insbesondere auf das medizinische Großgerät, das der Rheinbacher Kinderarzt Doktor Mark El-Sawaf vermittelt hatte, wartete man in einem Krankenhaus von Charkiw bereits sehnsüchtig. Entsprechend groß war die Dankbarkeit vor Ort bei der Übergabe, berichtet Eich: „Das kann man mit Worten gar nicht beschreiben, es war höchst emotional und aller Mühen wert.“ Zumal die Helfer auch aus nächster Nähe erlebt hätten, „welches Elend, Leid und Zerstörungen der Krieg angerichtet hat“.

Ständiges Briefing durch Sicherheitskräfte

So viel steht nach der Rückkehr der Pallotti-Ehrenamtler fest: „Diesen Spendenkonvoi werde ich in vielerlei Hinsicht nie vergessen“, resümiert Eich, der für die Katastrophenhilfe Pallotti zuvor bereits zwei Mal Spenden in die Ukraine gebracht hatte. Damit meint er nicht nur die beschwerliche und lange Anreise in das mehr als 2400 Kilometer entfernte Charkiw. Die erste, 18-stündige Etappe führte die Helfer zunächst zu einer Gastfamilie in Lwiw in der Westukraine. Dabei gab es für die Gäste „eine ständige Lageeinschätzung und Briefing durch Sicherheitskräfte“, betont Eich.

Am nächsten Tag ging es dann weiter auf die rund 1000 Kilometer lange Route in Richtung der Großstadt Charkiw, wo der Konvoi am frühen Abend in einem Depot eintraf: „Dort wurden wir mit einem Raketen- und Drohnenalarm empfangen“, so Eich: „Die Ausladung der Hilfsgüter musste unterbrochen werden.“

Die Alarmierungen sollten in den kommenden Tagen auch für die Helfer aus Rheinbach zu einem ständigen Begleiter werden: „Die Menschen strömen dann in Scharen in die Schutzbunker“, erzählt Eich. Und auch das gehörte zu den allgegenwärtigen Eindrücken vor Ort: „Überall sieht man großflächig zerstörte Häuser und Gebäude, manche Viertel sollen nahezu komplett nicht mehr bewohnbar sein.“

„In einer Nacht gab es mehrere Raketenalarme. Kurz darauf hörte man sechs Raketeneinschläge in etwa einem Kilometer Entfernung“, berichtet Eich. Später hätten sie erfahren: In dieser Nacht starben 26 Menschen, darunter 13 Kinder. Als extrem bedrückend empfand Eich zudem die allgemeine Atmosphäre: „Wegen der Ausgangssperre ist ab 22 Uhr niemand mehr auf der Straße und auch die Beleuchtung ist fast überall aus.“ Auch in den Wohnungen seien die Fenster abgedunkelt gewesen: „Das war schon gespenstisch.“

Ein „großer Empfang“ mit der Bürgermeisterin der Stadt und dem Ärzteteam erwartete die Helfer dann am Krankenhaus „Chuguev Central Hospital“ bei der Übergabe des Ultraschallgerätes. „Bei der Führung durch das Krankenhaus wurde mir bewusst, unter welchen erbärmlichen Umständen die Ärzte und Pfleger nach den Bomben- und Raketenangriffen auch auf das Krankenhaus dort arbeiten mussten.“ Die Rheinbacher sahen herausgesprengte Fenster, zerstörte Türen und unbrauchbares medizinisches Gerät. „Trotzdem ist das Personal vor Ort hoch motiviert.“

Bewegende Begegnungen

Weiter ging es ins Umland der Millionenstadt: In ländlichen Dörfern verteilten Alfred Eich, Andreas Klassen und der ukrainische Organisator Jakob Kharkow Lebensmittel an Menschen, „die unter jeglicher Armutsgrenze leben“, so Eich: „Da hat man wirklich unvorstellbares Leid bei den betroffenen Menschen zu sehen bekommen, die bereits vor den Raketenangriffen kaum etwas zum Leben hatten und jetzt nach den Kriegszerstörungen komplett vor dem Nichts stehen.“ Nach manchen Begegnungen habe er mit seinen Emotionen zu kämpfen gehabt.

Nach einer weiteren Nacht in Charkiw ging es dann wieder in Richtung Heimat, mit einem Umweg über Wolfsburg: Denn mit auf der Rückbank von Eichs Transit saß eine schwer traumatisierte Ukrainerin, die er zu Verwandten in der niedersächsischen Stadt brachte. Zudem fuhren die Helfer eine 81-jährige Frau mit ihrem Enkel zu Verwandten nach Bad Godesberg. Eich will nach dem Erlebten unbedingt weiter vor Ort helfen: „Die Menschen dort richten all ihre Hoffnungen auf die Unterstützung durch den Westen, und dabei vor allem auf Deutschland.“