Seniorenheim mit neuem Träger : Kein Neubau am Marienheim in Rheinbach

Aus dem Malteser-Heim wird nun das Helios Seniorenheim Marienheim. Die Übernahme durch den neuen Träger wurde jetzt bestätigt. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Helios hat das Marienheim in Rheinbach offiziell von den Maltesern übernommen. Im Gegensatz zum vorherigen Träger will Helios keinen Neubau errichten, aber den Standort anders weiterentwickeln.

Die Helios-Kliniken-Gruppe hat die Übernahme des Rheinbacher Marienheims von den Maltesern zum 4. Januar am Dienstag offiziell bestätigt. Zuvor war der Termin bereits aus einem Schreiben an die Mitarbeiter, das dem GA vorliegt, an die Öffentlichkeit gelangt. Der neue Name der Einrichtung lautet Helios Seniorenheim Marienheim.

„Zu entscheidenden Themen wie einer baldigen Rückverlegung der Bewohner, einem erweiterten Hygienekonzept und erforderlichen Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude haben in den zurückliegenden Wochen bereits Gespräche mit den Mitarbeitenden vor Ort sowie mit den zuständigen Behörden und Institutionen stattgefunden“, heißt es in einer Mitteilung. Details zu den angesprochenen Punkten, insbesondere wie es für die am 18. Dezember in andere Heime verlegten Bewohner weitergeht, konnte Helios am Dienstag auf GA-Anfrage nicht bereitstellen. Man wolle „behördlichen Abstimmungen“ nicht vorgreifen, sagte eine Sprecherin.

Die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner und Mitarbeiter habe für Helios aber oberste Priorität, betonte die neue Geschäftsführerin Rungfa Saligmann. Um diese bei der Rückkehr der Bewohner zu gewährleisten, stehe Helios bereits im Austausch mit dem Kreisgesundheitsamt und der Heimaufsicht.

Malteser wollten Pflegestandort ausbauen

Ein Neubau, wie die Malteser ihn einst angedacht hatten, ist Helios zufolge derzeit nicht geplant. Die Malteser hatten 2013 vor, im Karree Kriegerstraße, Gerbergasse, Grabenstraße und Schweigelstraße einen Neubau zu errichten, um den Standort als Pflegezentrum auszubauen. Dort befindet sich gegenüber des Marienheims außerdem ein Gesundheits- und Altenhilfezentrum. Neben dem ehemaligen Krankenhaus sollte zusätzlich ein dreistöckiges Gebäude für die Pflege errichtet werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung hatte die Entwürfe jedoch mehrfach abgelehnt, zuletzt fehlte der Investor.