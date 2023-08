Talentschmiede in Wormersdorf Kickboxer Taylor hat mit 12 Jahren schon etliche Meistertitel im Schrank

Auch Felice ist verdammt gut. So gut, dass die 16-Jährige schon einen Sponsorenvertrag mit einer Sportbekleidungsmarke hat. Sie holt sich eine Meisterschaft nach der anderen, in Deutschland, Europa und sogar in den USA. Dort, erzählt ihre Mutter Sandra Karger, hatte sie sich bei den US Open ISKA World Martial Arts Championships, an denen auch Kämpfer aus dem Ausland teilnehmen können, in ihrer Kategorie den Sieg gesichert – und das in Disneyland in Florida ausgetragene Turnier ist immerhin eins der größten Kampfsportturniere der Welt. „Der Pokal hatte einen eigenen Platz im Flieger“, erzählt die Mutter. Und bei manchen Wettkämpfen im Ausland hätten Gegnerinnen schon abgesagt – Felices Ruf eilt ihr voraus.