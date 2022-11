Besondere Spendenaktion in Rheinbach : Kita-Kinder tun es Sankt Martin gleich

Rheinbach Einmal wie Sankt Martin sein: Diese Idee hatten Kinder und Erzieherinnen einer Rheinbacher Kita. Herausgekommen ist eine besondere Spendenaktion.

Was bedeutet es eigentlich, etwas mit anderen zu teilen? Etwas, das einem selbst lieb geworden ist, jemand anderem zu schenken, der es vielleicht mehr braucht als man selbst? So wie der Heilige Martin seinen Mantel mit dem frierenden Bettler geteilt hat. Die Kita-Kinder der Elterninitiative „Kleine Strolche“ aus dem Rheinbacher Stadtteil Flerzheim wissen das jetzt.

Die Mädchen und Jungen haben daheim Kleidungsstücke ausgesucht, um sie anderen Menschen zu schenken. In einem großen Koffer haben sie diese Kleidung jetzt zur gemeinnützigen „Bedarfshilfe“ am Rheinbacher Voigtstor gebracht. Dort können Bedürftige sie als Secondhand-Kinderkleidung für jeweils einen Euro kaufen.

Was die Rheinbacher Kita-Kinder mitgebracht haben

Nur weil der Martinszug sonst ausgefallen wäre, ist der langjährige Organisator Hans-Erich Jonen noch einmal eingesprungen. Was ab 2023 aus der Brauchtumspflege wird, steht aktuell in den Sternen.

Nachfolger gesucht : Zukunft des Martinszuges in Meckenheim ungewiss Nur weil der Martinszug sonst ausgefallen wäre, ist der langjährige Organisator Hans-Erich Jonen noch einmal eingesprungen. Was ab 2023 aus der Brauchtumspflege wird, steht aktuell in den Sternen.

In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin und Ratsfraktionen fordert Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider für die Arbeitsgemeinschaft eine Erhöhung der Zuschüsse von der Stadt. Hauptgrund sind die erwartbaren Gehaltssprünge nach den Tarifverhandlungen.

Forderung nach erhöhten Zuschüssen : Bonner Wohlfahrtsverbände befürchten Kostenexplosion beim Personal In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin und Ratsfraktionen fordert Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider für die Arbeitsgemeinschaft eine Erhöhung der Zuschüsse von der Stadt. Hauptgrund sind die erwartbaren Gehaltssprünge nach den Tarifverhandlungen.

Angebote für Menschen mit wenig Geld

Sergej Derr, Mitarbeiter in der Rheinbacher Filiale der „Bedarfshilfe“, ist begeistert und findet die Aktion „absolut toll“. Auf diese Weise werde Kindern schon früh gezeigt, dass es Mitmenschen gibt, die sich in nicht so guter Lage befinden – und darüber hinaus, dass alles Gute, das man gebe, auch einem zurückkomme, so Derr. Für die Kinder bedeutet letzteres leckere Äpfel als Dankeschön – ihr Lieblingsobst, wie die Erzieherinnen verrieten.