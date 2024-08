Kindgerecht aufbereitet Glitzer-Limonade und Tiktok-Referenzen: Das bietet ein Theater in Rheinbach jungen Familien

Das Rheinbacher Theater am Lohmarkt will auch Familien erreichen. Aber wie interessiert man Kinder für einen Besuch dort und bietet ihnen altersgerechte und zeitgemäße Unterhaltung? Der GA hat sich die Premiere der „Kleinen Meerjungfrau“ aus der Nähe angesehen. Damit fiel am Wochenende der Startschuss für die neue Theatersaison. Statt einer konventionellen Bühnenadaption des Märchens von Hans Christian Andersen erwartete die jungen Besucher eine von Theaterchefin Christina Stephan umgeschriebene Fassung mit Happy End, Bezügen zur Lebenswelt der Kinder, und Musik.