Kita in Rheinbach : Erzieher soll Kind bereits im Oktober missbraucht haben

Rheinbach Die Bonner Polizei ermittelt im Umfeld einer Rheinbacher Kindertagesstätte. Dort soll es bereits im Oktober zu Missbrauchsfällen an Kindern durch einen Erzieher gekommen sein.

Die Anzeige ging am Montag bei der Bonner Polizei ein. „Es gibt einen Anfangsverdacht, wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Polizeisprecher Frank Piontek dem General-Anzeiger auf Anfrage. Nun würden Zeugen befragt. Informationen zum Tatverdacht könne er aus Gründen des Opferschutzes und um den Erfolg der Ermittlungen nicht zu gefährden, nicht geben.

Die in Rede stehenden Vorfälle sollen sich im Oktober in der Kita zugetragen haben. Ende Oktober suspendierte die Stadt Rheinbach den Erzieher vom Dienst. Nach einem ersten weniger schweren Vorfall, so die Mitteilung der Stadt, habe die Kita-Leiterin ein Gespräch mit dem Erzieher geführt. Doch dies zeigte offenbar keine Wirkung. „Wir wollten, dass von dem Mann keine Gefahr mehr für die Kinder ausgeht“, sagte Bürgermeister Ludger Banken.

Unterstützung für die Eltern

„Es ist zügig danach zu zwei schwereren Vorfällen gekommen“, berichtet Daniela Hoffmann, Leiterin des Dezernates Rat, Soziales und Ordnung in der Rheinbacher Stadtverwaltung. Die Schwere dieser Vorfälle sei aber erst am vergangenen Wochenende zu Tage getreten. Und zwar „im Umgang der Eltern mit ihrem Kind“, so Hoffmann weiter. „Wir sind alle schockiert“, sagte sie. „Die Eltern brauchen jetzt unsere Unterstützung. Das Wohl der Kinder steht für uns an erster Stelle.“ Bereits vor allen Eltern hatte die Leitung der Tagesstätte den Elternbeirat über die Verdachtsmomente gegen den Erzieher informiert.