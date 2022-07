Klassentreffen in Rheinbach : Der gemeinsame Spirit machte sie stark

Rheinbach Sie waren eine verschworene Gemeinschaft. 50 Jahre nach ihrem Schulabschluss trafen sich die ehemaligen Rheinbacher Hauptschüler wieder. Mit dabei: auch ein Lehrer von damals, der später Rektor werden sollte.

Die Hauptschule gibt es heute nicht mehr (siehe Info-Kasten), aber der Zusammenhalt dieses „Premierenjahrgangs“ ist auch nach fünf Jahrzehnten noch immer groß, sagt der Organisator der regelmäßigen Treffen, Hans Breidbach. „Der Schlüssel dazu war von Anfang an dieser gemeinsame Spirit: Wir wollten es alle einfach schaffen und beweisen als Premieren-Jahrgang. Und dann war es allen immer ein Anliegen, in Kontakt zu bleiben“, sagt er.

Die Gemeinschaftshauptschule Rheinbach wurde – ebenso wie die Tomburg-Realschule – mit Ende des Schuljahres 2019 geschlossen. Eine große offizielle Abschiedsfeier gab es nicht. Aber ein Kreis um Konrektorin Christine Rösner für die Schulleitung, Ute Lohmüller für das Kollegium und Madeleine Christian für die Schülerschaft wollten die Gemeinschaftshauptschule nicht einfach so sang- und klanglos zu Ende gehen lassen und luden deshalb zu einem zwanglosen Treffen. „Von 1968 bis 2019 besuchten mehrere Schülergenerationen diese Institution, eine Schulform, die in der Rheinbacher Schullandschaft fest verwurzelt war und sich großen Zuspruchs erfreute“, betonten sie damals. Die Freigabe des Elternwillens und die negative Darstellung der Hauptschulen als eine Art „Resteschule“ in der Öffentlichkeit hatten zu einer mangelnden Akzeptanz und damit zu einem Rückgang der Schülerzahl geführt, die letztlich das Aus für diese Schulform bedeutete. Mit dem Ende von Hauptschule und Realschule startete die neue Gesamtschule. sax

Der ehemalige Mathe-Lehrer und spätere Leiter der Hauptschule, Bernd Beißel , der vor 50 Jahren noch zu den „Jung-Lehrern“ an der Gemeinschaftshauptschule gehörte, erinnert sich noch genau an das Schuljahr 1971/1972. Schulpflicht bestand damals nur bis Klasse 9. Den Hauptschulen wurde freigestellt, ergänzend für qualifizierte Schülerinnen und Schüler eine Klasse 10 mit dem Abschluss der Mittleren Reife einzurichten.

„Wir waren ein junges dynamisches Kollegium, das sich dieser Herausforderung gerne gestellt hat“, blickt Beißel zurück. Da die Lehrkräfte über entsprechende Qualifikationen verfügten, war Rheinbach eine der wenigen Hauptschulen, die dieses „Experiment“ erfolgreich wagten. Einen Lehrplan habe es damals für die zehnte Klasse noch nicht gegeben, nur „ein paar Handreichungen und inhaltliche Empfehlungen“, so Beißel. So habe er zum Beispiel für den Unterricht in Algebra auf das Lehrbuch für Gymnasien zurückgegriffen. Was für die Zehntklässler des Pilotprojekts an der Rheinbacher Hauptschule den Vorteil gebracht habe, dass sie „überhaupt keine Probleme hatten, wenn sie später die Höhere Handelsschule oder das Gymnasium besuchten.“