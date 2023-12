Die Welt der Klemmbausteine In Rheinbach trifft sich erneut die Lego-Szene

Lego fasziniert Jung und Alt. Und so dürften kleine und große Klemmbausteine-Fans im Dezember wieder durch die Reihen in der Rheinbacher Stadthalle schlendern, um zu sehen, was angeboten wird. Damit will es Jüliger aber nicht belassen. Wie auf den vergangenen Börsen soll wieder für einen guten Zweck gesammelt werden. Dieses Mal für den örtlichen Verein „Leben mit Autismus“. Bei Menschen mit Autismus werde Lego mitunter zu Therapiezwecken eingesetzt, sagt Jüliger. Darum wollten an der Börse teilnehmende Händler auch Steine spenden.