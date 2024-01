Kommentar zu Rad- und Autofahrern Ohne gegenseitige Akzeptanz geht es nicht

Es gibt zwei Arten von Menschen, könnte man sagen: den „Homo mobile pedis“ und den „Homo mobile motoris“. Während sich der eine Typus hauptsächlich kraft seiner Füße (pedes) fortbewegt, also laufend oder mit dem Fahrrad, nimmt der andere für alltägliche Wege meist ein Kraftfahrzeug in Anspruch. Echte Zwitterwesen, die beides in gleichem Maße tun, sind selten. Es wäre hilfreich, wenn ihre Zahl größer wäre.