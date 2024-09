Kommentar zum Rheinbacher Radkonzept Viel bunte Farbe, wenig Wirkung

Ist die Umsetzung des Radkonzeptes in Rheinbach nun gelungen oder nicht? Muss hier und da nur ein wenig nachgebessert werden oder sollten die Planer noch einmal richtig ran? Alles das sind gute Fragen – für die Theorie. In der Praxis haben die Verkehrsteilnehmer mit dem Tritt in die Pedale oder aufs Gaspedal über manchen Punkt längst abgestimmt. Und zeigen durch ihr Verhalten: Die Rheinbacher Fahrradstraßen sind auch nur Straßen, eben mit großen, farbigen Markierungen. Sicherer sind Radfahrer dort nicht mehr, seit hier wie früher der gesamte Durchgangs- und Schleichverkehr unterwegs ist. Und damit haben ausgerechnet die verloren, denen das ganze Konzept helfen sollte.