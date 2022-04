Nach Beschädigung durch umgestürzten Baum : Kreuz der Rheinbacher Waldkapelle verschwunden

Durch einen umgestürzten Baum beschädigt: Die Rheinbacher Waldkapelle. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Ein umgestürzter Baum hat die Rheinbacher Waldkapelle beschädigt. Infolgedessen ist die Spitze mit dem Kreuz verschwunden. Die Kirchengemeinde hofft, dass sie nicht gestohlen wurde.

Ein vom Sturm umgerissener Baum hat bereits in der Nacht zum vergangenen Freitag die Rheinbacher Waldkapelle beschädigt. Als sich Verantwortliche ein Bild von der Lage machten, stellten sie nicht nur Schäden an dem historischen Gebäude fest, sondern auch, dass die Spitze der Kapelle nicht mehr da ist. Die Kirchengemeinde hofft, dass es sich nicht um einen Diebstahl handelt und die Spitze, eine aus Metall gefertigte Sonne mit Kreuz und der Inschrift „IHS“, wieder auftaucht.

Der Baum, der auf die Waldkapelle stürzte, habe auf dem Gebiet der Stadt Rheinbach gestanden, sagt Günter Spittel, der im Vorstand der Kirchengemeinde St. Martin Rheinbach unter anderem zuständig für die Waldkapelle ist. Seinen Angaben nach sei Rheinbachs Stadtförster Sebastian Tölle selbst verwundert gewesen, dass der Baum umgestürzt ist, da er augenscheinlich gesund gewesen sei. „Dass er im Kern gefault ist, konnte man dem Baum vorher nicht ansehen“, so Spittel.

Das Dach der Kapelle muss wohl neu eingedeckt werden

Wie er weiter erläutert, wollen Tölle und seine Mitarbeiter am Montag gemeinsam mit einer Spezialfirma den Baum wegrücken und zerkleinern Aber auch die Kirchengemeinde selbst ist bereits aktiv geworden. Ein Dachdecker mit ausgewiesener Expertise für denkmalgeschützte, mit Naturschindeln gedeckte Dächer sei bereits hinzugezogen worden, erläutert Spittel. Das Dach der Kapelle sei auf allen vier Seiten erheblich beschädigt worden, vermutlich sei eine vollständige Neueindeckung erforderlich.

„Auch das Türmchen wurde stark beschädigt und muss vermutlich komplett neu gebaut werden“, führt Spittel weiter aus. Die Sandsteine unterhalb des Ortgangs seien zum Teil lose und müssten wieder befestigt werden. Laut Spittel hat es im Unglück aber auch Glück gegeben, schließlich sei nur die Baumkrone auf der Kapelle gelandet. „Hätte der Baum näher dran gestanden, hätte der Stamm die Mauern eingedrückt“, führt er aus.

Bleibt noch der Verbleib der Spitze. Die Kirchengemeinde hofft, dass sie nicht gestohlen, sondern nur, gut gemeint, in Sicherheit gebracht wurde. Sie sei wohl herabgestürzt und vermutlich von einem Passanten in seine Obhut genommen worden, meint Spittel. „Wir bitten ihn, das Kreuz im Pfarrbüro abzugeben oder sich bei mir zu melden“, fügt er hinzu.

Vom Tanzsaal zum geistigen Zentrum Rheinbachs

Die Rheinbacher Waldkapelle hat eine lange Geschichte. Am 20. Januar 1681 wurde im Wald zwischen Rheinbach und Todenfeld eine Buche gefällt. Beim Spalten des Stammes fanden sich in dessen Innerem die Buchstaben „IHS“, die ersten drei Buchstaben des Namens Jesus in griechischer Schrift. So ist die Legende von der Auffindung des „Heiligen Holzes“ überliefert.

Dieses wurde sodann dem Kölner Erzbischof übergeben, der es zunächst in der damaligen Jesuitenkirche Mariä Himmelfahrt in Köln und ab 1717 in der Bonner Jesuitenkirche Herz Jesu verehren ließ. Am Standort der Buche im Rheinbacher Wald wurde 1686 eine Kapelle mit einer heute nicht mehr vorhandenen Klosteranlage errichtet, die zu einer viel besuchten Wallfahrtsstätte wurde.

Ihre wechselvolle Geschichte – vom Kloster über die Nutzung als Tanzsaal bis zum heutigen geistigen Zentrum der Gemeinden des katholischen Pfarrverbandes Rheinbach – ist in einem Abriss auf einer Schrifttafel an der Waldkapelle nachzulesen. Das „Heilige Holz“ mit den Initialen „IHS“ kam 1781 nach Rheinbach zurück. 1984 wurde das Original gestohlen und bislang nicht wieder aufgefunden. In der Waldkapelle befindet sich eine Replik.