Deutsch-iranische Verbundenheit : Künstler aus Rheinbach reisen mit Goethe-Lichtskulptur in den Iran

Knut und Ingrid Reinhardt mit ihrer Goethe-Lichtskulptur. Am 2. Mai reisen die Künstler mit dem Kunstwerk nach Shiras in den Iran. Dort wird es am Grab des Poeten Hafis ausgestellt. Foto: Axel Vogel

Rheinbach Johann Wolfgang von Goethe hat es nie in den Iran geschafft. Dort liegt sein „Zwillingsbruder im Geiste“, der iranische Poet Hafis, begraben. Rheinbacher Künstler wollen den deutschen Dichter jetzt symbolisch an Hafis‘ Ruhestätte bringen, als Zeichen deutsch-iranischer Verbundenheit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franziska Klaes

In seinem Geografie-Studium lernte Knut Reinhardt einst den Iran kennen. Der Rheinbacher Künstler war von Anfang an von dem Land begeistert. Das verbindet ihn mit seinem Idol Goethe. Der wohl berühmteste deutsche Dichter war seinerseits großer Fan des iranischen Poeten Hafis. Kennenlernen konnte der Schöpfer des „Faust“ sein Idol nicht mehr. Goethe wurde erst 359 Jahre nach Hafis Tod geboren. Trotzdem bezeichnete Goethe Hafis als seinen „Zwillingsbruder im Geiste“. Inspiriert von diesem verfasste Goethe den Gedichtband „West-östlicher Divan“.

Goethe-Skulptur wird ans Grab des Poeten Hafis gebracht

Auch die Reise ans Grab von Hafis in der iranischen Stadt Shiras hat Goethe nie geschafft. Das soll sich jetzt ändern. Knut Reinhardt wird den Dichter symbolisch in den Iran bringen. Gemeinsam mit seiner Frau Ingrid hat Reinhardt eine Lichtskulptur Goethes erstellt. Für das Kunstwerk wurden mehrere Plexiglasplatten perforiert. Die so entstandenen Löcher in den Platten ergeben hintereinandergestellt den Kopf des Dichters. Durch die Beleuchtung von unten wird das Kunstwerk komplett.

Ingrid und Knut Reinhardt haben sich auf Glaskunst dieser Art spezialisiert. Mit Lasergeräten, die Knut Reinhardt speziell dafür entwickelt hat, kommen die Löcher in das Glas. Für die aktuelle Skulptur benutzten die Künstler das leichtere und weniger zerbrechliche Plexiglas, damit ihr „Goethe“ die Reise in den Iran unversehrt übersteht. Aufgeteilt auf drei Koffer reist die Lichtskulptur am 2. Mai mit den Künstlerinnen und Künstlern des Kunstforum 99 von Frankfurt über Doha nach Shiras. Zuvor sind die Künstler mit ihrem „Goethe“ bereits in dessen Geburtsstadt Frankfurt am Main sowie in Weimar, wo der Gedichtband „West-östlicher Divan“ entstanden ist, zu Besuch gewesen.

Ausstellung des Künstlerkollektivs „Artolog“ in Shiras

In Shiras wird die Skulptur ab dem 5. Mai in einer Dauerausstellung am Grab des Hafis ihren Platz finden. Außerdem werden vier Künstlerinnen und Künstler aus Rheinbach gemeinsam mit sieben iranischen Künstlerinnen und Künstlern dort eine Ausstellung in der Galerie „Taar-o-Pood“ eröffnen. Die deutschen Werke für die Ausstellung wurden schon im Vorfeld nach Shiras geflogen. Es ist die achte Ausstellung, die das binationale Künstlerkollektiv unter dem Namen „Artolog“ auf die Beine stellt. Der Name ist Programm: Die Beteiligten möchten durch Kunst in den Dialog treten.

Helga Berg-Dooremans ist Teil des Künstlerkollektivs Artolog, das ab dem 5. Mai in einer Galerie in Shiras ausstellt. Hier zu sehen ist ihr Bild „Der Rat“. Foto: Axel Vogel

Knut Reinhardt erforschte als Geograf die Wüstenlandschaften in der Nähe der iranischen Städte Tabris und Isfahan. Seitdem ist er immer wieder in das Land zurückgekehrt. 2019 reiste seine Frau Ingrid, die Mathematik und Kunst studiert hat, zum ersten Mal mit in den Iran. Bei dem Besuch entstand eine Verbindung zu der Kunstakademie in Shiras, die bis heute Bestand hat. Nur vier Monate nach dem ersten Treffen organisierte das Künstlerkollektiv „Artolog“ die erste gemeinsame Ausstellung. Seitdem gab es sieben Ausstellungen in Europa und im Iran.

Skulptur als Symbol für die Verbindung deutscher und persischer Kultur

Die Künstler des Kunstforum 99 schätzen, so Knut Reinhardt, die Gastfreundlichkeit und Rücksichtnahme der Iraner und die persische Kultur, von der schon Goethe begeistert war. Die Goethe-Lichtskulptur ist für Reinhardt ein „Symbol für die Verbindung der deutschen und persischen Kultur“, für die Goethe selbst ein „leuchtendes Beispiel“ gewesen sei. „Die Verständigung zwischen Kulturen und Völkern mit unterschiedlicher Geschichte ist nie wichtiger als heute gewesen“, nennt Knut Reinhardt einen Beweggrund für die Reise. Leider gestalte sich der Rückbesuch aufgrund der strengen Einreisevorschriften für Bürgerinnen und Bürger aus dem Iran nach Deutschland oft als schwierig. Die deutsch-iranische Künstlerin Elaheh Bazaei ist deshalb ein wichtiges Verbindungsglied. Auch sie wird an der Ausstellung in Shiras beteiligt sein.

„Unsere befreundeten Künstler im Iran zu besuchen und mit ihnen gemeinsam auszustellen, ist für uns eine Ehre“, sagt Knut Reinhardt über den bevorstehenden Besuch. Die vierköpfige Gruppe wird für eine Woche in Shiras bleiben. Die Lichtskulptur des Goethe bleibt als Symbol dieser deutsch-iranischen Freundschaft dauerhaft am Grab des Hafis. Im September möchte die Gruppe im Kunstforum 99 in Rheinbach von ihrer Reise berichten.