Werk des Architekten Claus Kerwer : Rheinbacher rettet Relief, das Franz von Assisi zeigt

Rheinbach Ein Relief des Heiligen Franz von Assisi des Rheinbacher Architekten Claus Kerwer ist sicher in einer Werkstatt angekommen. Peter-Josef Münz hatte den nicht fachgerechten Abbau gestoppt. Jetzt geht es darum, zu klären, wo das Kunstwerk künftig stehen soll.

Das Relief zierte eine Mauer neben dem ebenfalls von Kerwer entworfenen Haus der Familie Gerharz an der Straße Rotdorn. Die neuen Eigentümer lassen das Haus abreißen. Sie hätten aber den Erben der Familie Gerharz erlaubt, das Relief des 1991 verstorbenen Künstlers zu entfernen, wie Münz berichtet. Auf sein Betreiben hin habe die Firma Fassbender Tenten den sicheren Abtransport des Kunststücks samt Kosten übernommen, so Münz.

Ein Fensterständer als Hilfsmittel

Das Relief befinde sich jetzt in der Werkstatt der Firma „Otto Keramik“, die Otto Gerharz junior, der Sohn des früheren Hausbesitzers, führt. Dort ruhe es auf einem Fensterständer, auf dem es auch auf dem Lkw fixiert gewesen sei, sagte Münz dem General-Anzeiger. Mithilfe einer Stahlplatte und sechs Meter langen Gurten sei es gelungen, das schwere Stück Mauer am Haken des Krans auf das Fahrzeug schweben zu lassen.

Park des Sankt-Joseph-Gymnasiums als Wunschplatz

Der 74-jährige Münz hofft nun, dass das Kunstwerk nicht wie ursprünglich gedacht an der Glasfachschule, sondern im Park des Erzbischöflichen Sankt-Joseph-Gymnasiums einen neuen Platz findet. „Ich hoffe, dass es dort landet, wo die Motive herstammen“, erläuterte Münz. Denn im Park habe es früher Rehe und einen Fischteich gegeben, und die Tiere seien in dem Relief dargestellt. Franz von Assisi als Tier- und Umweltschützer könne gerade in Zeiten des Klimawandels „sinnstiftend“ für die Schülerinnen und Schüler seien, befand Münz. Deshalb steht er mit der Schulleitung in Kontakt.