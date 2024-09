Jubiläumsausstellung des Kunstforum 99 Unter dem Titel „Reflexion“ sprechen Rheinbacher Künstler die Sinne an

Trotzdem reflektierten die Verantwortlichen des Forums 99 auch Zukunft und Vergangenheit ihres Schaffens. „Unsere Ausstellung ist ein schönes Gesamtpaket“, sagte dazu Patricia Roßhoff-Roy, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Sie findet, dass „Reflexion“ sich bestens in die Tradition vergangener Projekte einreihe und nennt bedeutende Beispiele aus 25 Jahren: In den 2000er-Jahren war das jährliche Projekt „Kunst auf dem Campus“ in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg mit wechselndem Motto nicht aus dem Kulturkalender wegzudenken. Auch die Ausstellung „Werkschauzweitausendzehn“ im Amtsgericht sei bis heute Kult. Gerne denken die Künstler noch heute an das Ausstellungsprojekt „Dante + ich“ – eine künstlerische Annäherung an die Göttliche Komödie – von 2011 auf der Burg Adendorf.