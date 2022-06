Ausstellung der Neuen : Rheinbacher Verein Kunstforum 99 wächst

Neu im Kunstforum 99: Anke Brüggehagen aus Neukirchen-Seelscheid fotografiert am liebsten in der Natur. Foto: Matthias Kehrein

Rheinbach Im Verein Kunstforum 99 gibt es jetzt elf neue Künstlerinnen und Künstler. Sie präsentieren ihre Werke mit einer Ausstellung in Rheinbach.

Der Rheinbacher Verein Kunstforum 99 wächst. Elf neue Mitglieder hat Vereinschef Knut Reinhardt jetzt bei der Eröffnung der Ausstellung in den Räumen des Kunstforums in der Industriestraße 6 begrüßt. Mit jeweils drei Werken stellen sie ihre Kunst vor.

Leidenschaft fürs Fotografieren

Neu im Verein ist unter anderem Anke Brüggehagen aus Neukirchen-Seelscheid. Die Krankenschwester fotografiert Natur im Makrobereich. „Ich bin ein Bauernkind und dadurch mit viel Liebe zu Pflanzen und Blumen durch meine Mutter erzogen worden“, beschreibt Brüggehagen ihre frühe Prägung für die heutige Leidenschaft. „Früher habe ich eher unbewusst fotografiert, heute verbringe ich Stunden an einem Objekt, bis Hintergrund und Licht perfekt sind.“ Deshalb geht die Fotografin auch immer allein spazieren, vorzugsweise im Botanischen Garten in Bonn, direkt nach der Arbeit im Johanniter Krankenhaus. Zum Verein kam sie durch eine Bekannte. „Meine Freundin Helga Berg Dooremans hat mich im letzten Jahr auf das Kunstforum 99 aufmerksam gemacht“, sagt Brüggehagen. „Ich schätzte vor allem den monatlichen Austausch mit den anderen Mitgliedern im Verein bei unseren Treffen in Rheinbach.“