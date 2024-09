Vor Tierarztpraxis ausgesetzt Kurioser Kaninchen-Fund in Rheinbach: „Das habe ich noch nie so erlebt.“

„Diese drei Kaninchen wurden heute Nacht vor unserer Praxis ausgesetzt." Diese Nachricht der Rheinbacher Tierarztpraxis Langner im sozialen Netzwerk Facebook sorgte jetzt für Aufsehen. Auf einem Bild sind drei Tiere in einem Transportkäfig zu sehen. Eins der Kaninchen hat grau meliertes Fell mit Beigetönen dazwischen, eins hat eine beigerötlich melierte Fellfarbe, das dritte Kaninchen ist schwarz mit einem breiten weißen Streifen in der Mitte seines Gesichts. „Es müsste doch auffallen, wenn irgendwo gleich drei Kaninchen fehlen", hieß es in dem Facebook-Post weiter, in dem auch um Hinweise gebeten wurde, woher die Tiere womöglich stammen.