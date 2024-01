Antrag abgelehnt Kurzzeitparken in Rheinbach bleibt kurz

Beantragt hatte die Fraktion, das Kurzzeitparken auf 30 Minuten zu verlängern. „Bürgerinnen und Bürger hätten durch die abgeänderten Parkregelungen die Zeit, ihre Einkäufe in Ruhe zu erledigen. Sie müssten nicht schnell zum Bäcker hetzen, sondern hätten noch Zeit, einen Blick in das ein oder andere Schaufenster zu werfen“, so Marc Frings, Fraktionsgeschäftsführer der FDP Rheinbach in einer Pressemitteilung der Fraktion. Auch für die soziale Interaktion sollte so mehr Zeit sein, genannt wird das kurze Gespräch mit der Nachbarin auf dem Wochenmarkt als Beispiel.