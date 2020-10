Fahrerin verletzt : Auto überschlägt sich bei Unfall in Rheinbach

Auto überschlägt sich bei Unfall in Rheinbach

Am Montagabend kam es zu einem Unfall in Rheinbach. Foto: Ulrich Felsmann

Rheinbach Bei einem Unfall in Rheinbach überschlug sich das Auto einer jungen Frau. Die Fahrerin wurde verletzt. Ein Grund für den Unfall könnte eine überhöhte Geschwindigkeit sein.

Am Montagabend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der L261 in Rheinbach-Hilberath. Nach ersten Informationen vor Ort soll eine 20-jährige Autofahrerin von Meckenheim-Altendorf in Richtung Rheinbach-Hilberath unterwegs gewesen sein.