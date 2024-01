Straße gesperrt Auto und Bus stoßen auf der L492 bei Hilberath zusammen

Ein Unfall zwischen einem Bus und einem Auto sorgte am Donnerstagmorgen für eine vorübergehende Sperrung der L492 zwischen Rheinbach-Hilberath und Kalenborn in Altenahr. Wie Michael Fröhner, Löschgruppenführer der Feuerwehr Hilberath, vor Ort mitteilte, erlitt die Fahrerin des Pkw leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.