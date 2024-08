Lama-Wanderung in Hilberath „Hoffentlich spucken die nicht“

Die Sonne scheint am fast wolkenlosen Himmel über den Feldern rund um Hilberath. Der warme Vormittag lädt zum Wandern ein. Auf dem Programm steht eine Tour durch die Wälder und Felder des Rheinbacher Höhenorts – in ganz besonderer Gesellschaft. Der Treffpunkt, eine Weide, ist idyllisch gelegen und nur dank ausführlicher Wegbeschreibung von Wanderführerin Julia Pietsch zu finden. Dass wir am Ziel sind, verraten ein aussagekräftig bebildertes „Bitte nicht Füttern“-Schild und die Autos der Mitwanderer.