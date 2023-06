Verkehr in der Region Bonn/Rhein-Sieg Hier ist die Landesstraße 113 in Rheinbach in den Sommerferien gesperrt

Die Fräsarbeiten auf der Merzbacher Straße sind für Dienstag, 27. Juni, 6.30 Uhr bis etwa 18 Uhr, vorgesehen. In der Zeit kann die Merzbacher Straße nicht befahren werden. Alle Zufahrten zur Merzbacher Straße sind laut Straßen NRW dann ebenfalls gesperrt. Der Einbau der neuen Straßendecke ist an zwei noch festzulegenden Tagen in der Woche vom 31. Juli bis zum 4. August vorgesehen. Dann wird die Ortsdurchfahrt einschließlich aller Zufahrten nicht befahrbar sein. Das genaue Datum hängt laut Straßen NRW von den Witterungsverhältnissen ab. Die Anlieger würden durch die Baufirma frühzeitig informiert.