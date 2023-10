Landgericht Bonn Drogenkurier zu einer milden Strafe verurteilt

„Mein ganzes Leben ist ein Schmerz“, befand der 44-jährige Angeklagte unter Tränen. Nun dürfte ein weiterer hinzukommen, denn das Bonner Landgericht hat ihn wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln und Beihilfe zum Drogenhandel zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Und dabei wollte er doch mit der Straftat eigentlich einen Schmerz lindern: Das ihm versprochene Honorar von 3000 Euro für die Kurierfahrt von Rotterdam in seinen bosnischen Heimatort hätte er für eine dringend anstehende Rückenoperation verwenden wollen, so der geständige Angeklagte zu Beginn des Verhandlungstages. Der Fahrer war den Zöllnern ins Netz gegangen, weil ein Drogenwischtest Kokainspuren an seinen Händen detektiert hatte.