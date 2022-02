Abschied nach fast 74 Jahren : Nach 74 Jahren nun doch das Aus

Rheinbach Nach der Flut planten die Inhaber von Lederwaren Fingerhuth, schöner und moderner zu werden. Nun kommt es anders

. Für das traditionsreiche Lederwarengeschäft Jacob Fingerhuth in Rheinbach sah es direkt nach der Flut noch gut aus. Zwar hatte das Wasser die Geschäftsräume in Keller und Erdgeschoss verwüstet, doch es hieß, man wolle wiederaufbauen. Zu Weihnachten, so der Wunsch, sollte der Verkauf weitergehen. Doch der ging nicht in Erfüllung. Stattdessen teilte die Inhaberfamilie nun mit, dass sie ihren Laden nach rund 74 Jahren in Rheinbach schließen. Die Renovierungskosten seien zu hoch, um sich bei der großen Konkurrenz aus dem Internet zu rentieren.