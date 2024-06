Autorin Alina Herbing im Interview „Ich habe kein Interesse daran, idyllische Bilder zu beschreiben.“

Am 11. Juni ist die Autorin Alina Herbing „zu Gast auf dem Sofa“ in Rheinbach. Im Rahmen der Lesereihe der Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg liest sie aus ihrem neuen Roman „Tiere, vor denen man Angst haben muss“. Im Roman sucht die Mutter der Protagonistin ein ursprüngliches Leben, fernab vom Kapitalismus. So zieht es die junge Familie kurz nach dem Mauerfall auf einen heruntergekommenen Hof in Mecklenburg.